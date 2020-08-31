Yunanistan Fransa'dan 18 tane savaş uçağı almaya hazırlanıyor

Yunan basınının güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almaya hazırlanıyor.

Tarafların görüşmelerde bir hayli ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

8 UÇAK HİBE EDİLECEK

Buna göre, 18 uçağın 8'i Yunanistan'a hibe edilecek. Hibe edilecek uçakların ise Libya'daki el Vatiyye Hava Üssü'nde görev yapmış olan uçaklar olduğu belirtiliyor.

Haberde, diğer 10 uçak için ise Yunanistan'ın üretici firmaya sipariş vereceği bildiriliyor. Ancak ilgili firmanın, Mısır'ın halihazırda bulunan 20 siparişi ile birlikte toplam 30 adet Rafale tipi savaş uçağını kısa zamanda üretmesinin zor olması nedeniyle siparişin bir kısmının ertelenmesi için Mısır ile görüşme yapılması söz konusu.

Mısır'ın 20 adetlik siparişinin yarısının Yunanistan'a verilmesi, böylelikle her iki ülkeye de teslimatın bir an evvel yapılması, Mısır'ın kalan siparişinin ise daha sonra teslim edilmesi gündemde.

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. Ancak resmi açıklamanın 2020 içerisinde yapılması bekleniyor.