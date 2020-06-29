Yunanistan sınır kapılarını açıyor

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

HEM KARA HEM DENİZ SINIRLARI AÇILIYOR

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas yaptığı açıklamada, hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren yeniden açılacağını bildirdi. Kararla birlikte gezi, turizm ve ticaret amacıyla Yunanistan’a giriş yapmak isteyenler sınır kapılarından ve deniz yoluyla ülkeye geçebilecek. Petsas ayrıca deniz sınırlarının da yeniden açılacağını ifade ederek, "Yurt dışından Yunanistan limanlarına girişler açılacak" ifadelerini kullandı.