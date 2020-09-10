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  3. 10 Eylül 2020 19:05

Yunanistan: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan kıta sahanlığında bulunanlar da dahil bölgedeki tüm savaş gemilerini derhal geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
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Varvitsiotis, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nde Türkiye'yle ilişkilerin ele alındığı bir toplantıda konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gerilime değinen Varvitsiotis, Avrupa'nın egemenliğinin ve stratejik özerkliğinin tehdit altında olduğunu öne sürerek "AB, derhal bölgede kendisine uygun olan rolü oynamaya başlamalı" dedi.

Gerilimin Türkiye tarafından tırmandırılmasına hemen son verilmesi gerektiğini kaydeden Varvitsiotis, gemilerin varlığının egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini savunarak savaş gemileri de dahil tüm Türk gemilerinin derhal bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Varvitsiotis, "Bir sonraki AB toplantısına Ankara'ya kararlılık mesajı verileceğini umuyoruz. Biz Türkiye'yle yapıcı ortaklık konseptine bağlılığımızı korurken Türkiye'nin de tutumunu değiştirmesini, provokasyonlarına ve tehditlerine bir an evvel son vermesini, bu ihtilafın barışçıl şekilde çözülmesini hedefleyen iyi niyetli bir diyalog başlatmasını istiyoruz" diye konuştu.

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türkiye , yunanistan , gerilim
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