Yunanistan Türkiye'ye karşı 18 savaş jeti alacak

Yaz aylarında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile restleşen Yunanistan'dan kritik bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alacaklarını duyurdu. Sözcü'de yer alan habere göre; NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile geçen aylarda gerilim yaşayan Yunanistan, Fransa’dan destek almaya başladı. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde askeri gücü ve donanması Türkiye’ye karşı daha kuvvetsiz olan Yunanistan, o dönemde siyasi olarak destek aldığı Fransa ile bir anlaşma imzaladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile bir anlaşma imzalayacağını açıklayarak 18 adet Dassault marka Rafale savaş jeti satın alacaklarını duyurdu. Bölgede tansiyonun yükseldiğine dikkat çeken Miçotakis, “Birkaç gün içinde 18 Rafale tipi savaş jetinin alımı için Fransa ile Atina’da imza atacağız” dedi. Savaş jetlerinin 2021’de teslim edileceği belirtildi. Miçotakis, yeni fırkateyn, drone ve yenilenmiş F-16 satın almak istediklerini de duyurdu.