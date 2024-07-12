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Yunanistan'a ''göçmenleri Türkiye'ye itmeyin'' uyarısı

Yunanistan'a ''göçmenleri Türkiye'ye itmeyin'' uyarısı
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Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Yunanistan'ı, düzensiz göçmenlerin gözaltı koşullarını iyileştirmesi ve Türkiye'ye geri itmeleri durdurması konusunda uyardı.

Yunanistan'da 23 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde incelemelerde bulunan Komitenin raporunda, Yunan yetkililerden özellikle Ege adalarında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen yeni merkezler de olmak üzere, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerindeki koşulları iyileştirmesi istendi.

AB'nin mali destek sağladığı bu erişim merkezlerinde çok sayıda göçmenin, yasaların öngördüğü sürenin çok ötesinde özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı ve bu göçmenlerin elektrik ve ısıtmanın olmadığı kötü koşullarda barındığı bildirilen raporda, Yunan yetkililerin bu göçmenlere "insan onuruna yakışan" şartlar sağlaması gerektiği belirtildi.

Başkent Atina'daki bazı karakollarda sınır dışı edilmeden önce düzensiz göçmenlere kasıtlı fiziksel şiddet uygulandığına dair "güvenilir ve tutarlı" iddiaların olduğu belirtilen raporda, Yunan makamlarının düzensiz göçmenlere kötü muameleyi sonlandırmak için "daha güçlü" adımlar atması gerektiği vurgulandı.

YUNANİSTAN'A 'EYLEMLERİNİ SONLANDIR' ÇAĞRISI

Raporda özellikle Korint'teki gözaltı merkezinde düzensiz göçmenlerin, yetersiz konaklama ve hijyen koşulları altında 18 ayı bulan sürelerle kaldığı, bunun sonucu göçmenler arasında veremin yaygınlaştığı kaydedildi.

Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Meriç sınırından Türkiye'ye geri itmeye devam ettiğine ilişkin "yeterli bilginin" olduğu belirtilen raporda, Yunanistan'a, karadan veya denizden "tehlikeli, yasa dışı ve şiddet içere" geri itmeleri sonlandırma çağrısı yapıldı.

Komite, göçmen çocukların Atina Havalimanı Özel Nezarethanesi'nde tutulmasına da son verilmesini istedi.

Etiketler Yunanistan  Suriyeli göçmenler kaçak göçmenler düzensiz göçmenler ege denizi türkiye Avrupa uyarı
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