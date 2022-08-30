  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), yerel saatle 06.49’da Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssü Vasiliki köyü olarak açıklanırken, depremin 16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıca deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Doğu Akdeniz’de Afrika ve Avrasya Plakaları arasında karmaşık bir jeolojik sınır bölgesinde yer alan Yunanistan’ın kuzey kısmı Avrasya Plakası üzerinde, güney kısmı ise Ege Denizi Plakası üzerinde bulunuyor.

Etiketler yunanistan deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu
Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı
Atatürk'ün arşivden çıkan fotoğrafları
Erdoğan'ın masasındaki anketten ezber bozan sonuçlar
Skandal iddia: Sınavsız üniversite için uyruk değiştiriyorlar
Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı
Alkol fiyatlarına dev zam geliyor
Ünlü oyuncu intihar etti! Ardında bu mektubu bıraktı
Sevgilisinin kaçırdığı küçük çocuğa tecavüz edip, pencereden attı
ORC'den 6 ilde seçim anketi: Erdoğan'a memleketinden büyük şok!