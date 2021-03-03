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Yunanistan''da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan''da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler deprem yunanistan larissa deprem oldu
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