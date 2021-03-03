Yunanistan''da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 13.16'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 3, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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