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Yunanistan'da askerlik süresi 12 aya çıkartıldı

Yunanistan'da askerlik süresi 12 aya çıkartıldı

Doğu Akdeniz gerilimi sonrası askeri harcamalarını her geçen gün artıran Yunanistan'da askerlik süresi uzatıldı.

Amerika ile peş peşe tatbikatlara imza atan, Fransa ile savaş uçağı anlaşmaları imzalayan Yunanistan askeri alandaki gücünü artırma telaşında. Fransa'dan sonra İsrail ile de askeri işbirliğine giden Yunanistan şimdi de askerlik süresini uzatıyor.

Daha önce 9 ay olan askerlik süresini Yunanistan 12 aya çıkarma kararı aldı.

Etiketler yunanistan askerlik süre
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