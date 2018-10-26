Yunanistan'da bakanlık binasında bomba alarmı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binasında şüpheli paket bulundu. Polis, Bakanlık binasını tahliye ediyor. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında yer alıyor.

ABD ÇALKALANIYOR

ABD’de hafta başında başlayan ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a karşı olanları hedefleyen bombalı paketler, korkuya sebep oluyor.

Bu hafta başında milyarder George Soros’a gönderilen paket ile başlayıp aralarında eski Başkan Barrack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Başkan Bill Clinton ile eski Başkan adayı Hillary Clinton, aktör Robert De Niro gibi isimlerin de bulunduğu kişilere ve CNN’e gönderilen on bombalı paketin yakalandığını açıklayan Federal Araştırma Bürosu (FBI) halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyarıyor.

FBI paketler için “Ya çok acemice yapılmış ya da asla patlaması hedeflenmemiş” ifadesini kullandı.