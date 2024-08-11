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Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın yerde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında Varnava köyü ve Megara kasabasında orman yangını çıktı. Rüzgar ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken, bölge halkı tahliye edildi.

Varnava köyü yakınlarındaki yangına 190'dan fazla itfaiyeci, 11 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürüyor. Megara kasabası yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına da çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor.

Yunanistan'da bugün ve yarın birçok noktada yangın riskine karşı uyarı yayınlandı. Atina Gözlemevi Araştırma Direktörü Kostas Lagouvardos, ilerleyen günlerin kritik olduğunu belirterek, "Durumu bu kadar tehlikeli kılan şey uzun süren kuraklık ve uzun süre devam eden çok yüksek sıcaklıklar" dedi.

Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu ve yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi.

 

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Etiketler Yunanistan  yangın orman yangını
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