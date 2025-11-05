Yunanistan'da deprem; Edirne'de de hissedildi

  1. Anasayfa
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezüssü İskeçe olan deprem Edirne'de de hissedildi.

Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Edirne'ye 140 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Edirne'de yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımlar yaparken 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

