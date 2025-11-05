Yunanistan'da deprem; Edirne'de de hissedildi
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezüssü İskeçe olan deprem Edirne'de de hissedildi.
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Edirne'ye 140 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.
Edirne'de yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımlar yaparken 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
