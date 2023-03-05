Yunanistan'da protestolar dinmiyor: Polisle çatıştılar

57 kişinin öldüğü ve bir o kadarının da kayıp olduğu faciayı protesto için başkent Atina'da sokağa inen kalabalıklar, Sintagma Meydanı'nda polisle karşı karşıya geldi.

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Atina'da sendikaların ve siyasi örgütlerin çağrısıyla binlerce kişi sokaklara indi. Ellerinde siyah balonlarla Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya gelen protestocular, 'katil hükümet' yazılı pankartlar açtı.

Demiryolu şirketi Hellenic Train'e atıfta bulunan binlerce protestocu, 'Onlarınki kar, bizimki ölü' sloganları attı. Demiryolu sendikası liderlerinin konuşmalarının ardından protesto daha da alevlendi. Binlerce protestocu, meydanda konuşlanan polisle çatıştı.

Protestocular, polislere taş, molotof kokteyli, şişe, havai fişek ve bilye fırlattı. Polis de öfkeli kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda iki basın mensubu da yaralandı. Gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklandı.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Yunan halkından ve özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür diledi. Miçotakis, "Yunanistan'da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi mümkün değil. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek, kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" dedi.