Yunanistan'da Romanlar sokağa döküldü

Romanları, bir süre önce evini soymaya çalışan 18 yaşındaki bir Romanı öldürdüğü için tutuklanan 64 yaşındaki bir Yunan’ın serbest bırakıldığına dair sosyal medyada haberlerin dolaşması sokağa döktü.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Romanlar, Atina’nın Aspropirgos ilçesinde polisle çatıştı. Polis, biber gazı kullanalarak göstericileri dağıttı. Kuzey Yunanistan ve Mora Yarımadası’ndaki karayollarını saatlerce trafiğe kapatan Romanlar, Selanik’te polis ve itfaiye araçlarını tahrip ettiler. Lamia şehrinde ise park halindeki araçlara zarar verdiler. 64 yaşındaki Yunan, 4 Ekim’de evine girmeye çalıştığı gerekçesiyle Roman genci evinin avlusunda av tüfeğiyle vurmuştu. Yunanistan’da yaklaşık 250 bin Roman yaşıyor.