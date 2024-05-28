Yunanistan'da seçmen bilgileri sızıntısının cezası belli oldu

Yunanistan'da iktidar partisi YD'nin AP milletvekili adayının İçişleri Bakanlığı'nın kurum içi kullanım için oluşturduğu belgedeki bilgileri kullanarak yurtdışında yaşayan seçmenlere e-posta göndermesiyle ilgili skandalda Yunan İçişleri Bakanlığı'na para cezası verildi.

Yunanistan'ın veri koruma kurumu, yurtdışında yaşayan binlerce seçmenin e-posta adreslerinin sızdırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na 400 bin euro (yaklaşık 14 milyar TL) para cezası kesti. Kurum, 27 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmayı mart ayında başlattığını bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde, seçmenlere Yunanistanlı Avrupa Parlamenteri Anna-Michelle Asimakopoulou'dan siyasi içerikli e-postalar gönderilmiş, onlarca seçmen bu olayın üzerine kuruma onlarca şikayette bulunmuştu.

Veri koruma kurumu, yaptıkları incelemenin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 2023 yılındaki parlamento seçimlerinde yurtdışında oy kullanmış 20 bini aşkın seçmenin iletişim bilgilerinin olduğu bir belge, bakanlık dışında çalışan kişilere yönlendirilmişti. İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, soruşturma emrini kendisinin verdiğini ve 'ne olduğunu tam anlamıyla açıklığa kavuşturabilme sözü verdiğini' ifade etti.

İki hafta sonra yapılacak AP seçimlerinde Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'den (YD) aday olması beklenen Asimakopoulou, mart ayında bir açıklama yaparak 'konunun açıklığa kavuşmaması durumunda seçimlere katılmayacağını' duyurmuştu. Veri koruma kurumu, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu belgede seçmenlerin e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının da olduğunu ifade etti. Kurum, ilk veri sızıntısının 8 Haziran 2023 ve 23 Haziran 2023 tarihleri arasında yaşandığı sonucuna vardı.

'KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ'

Kurumun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu iletişim listesi, 20 Ocak tarihinde Asimakopoulou'ya yönlendirildi, o da bu listeyi sonrasında seçmenlere e-posta göndermek için kullandı. Kurum, bu eylemin veri kurallarının ihlalini teşkil ettiğini vurguladı.

Söz konusu İçişleri Bakanlığı belgesi, kurum içi kullanım için oluşturulmuştu. Komşu ülkenin veri koruma kurumu, bu belgenin sızdırılmış olmasının 'kişisel verilerin gizliliğinin ihlalini' teşkil ettiğini belirtti. Kurum, ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın kişisel koruma yöntemlerini revize etmesi gerektiğini de ifade etti.