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  3. 19 Ağustos 2020 22:27

Yunanistan'da şoke eden ''Oruç Reis'' istifası!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamalarından sonra istifa etti.

Yunanistan'da şoke eden ''Oruç Reis'' istifası!
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Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.

 
"Oruç Reis, çalışmalarına devam ediyor" demişti

Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti.

Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.

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