Yunanistan'da yeni kısıtlamalar geliyor

Atina ve çevresinin dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hem okullar hem de dükkanlar kapanacak. Tüm okullar uzaktan eğitime geçecek. Eczane, market, benzinlik, fırın gibi acil ihtiyaçları temin edenler dışındaki tüm dükkanlar kapanacak.

Kısıtlamaları ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuran Başbakan Kiryakos Miçotakis, kısıtlamaların en az 28 Şubat'a kadar geçerli olduğunu kaydetti.

Yunanistan bir yandan vaka sayısını ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni tedbirler alırken bir yandan da pandemiden zarar gören ekonomisinin yaralarını sarmak için 2021 yaz turizm sezonu için hazırlık yapıyor.

Bu yıl turizm sezonunu erken başlatarak geçen yılın açığını kapatmayı hedefliyor. Atina, nüfusun %40 oranında aşılandığı İsrail'den gelecek turistlere yeşil ışık yakıyor. Pazartesi bir araya gelen Yunan Başbakan Miçotakis ve İsrailli mevkidaşı Benjamin Netanyahu her iki ülkenin de karşılıklı olarak, aşı olan ziyaretçilere diğer ülkeye girişte kolaylık sağlanacak bir formülü gündeme getirdi. Aşı olanlara, diğer ülkeyi ziyaretlerinde karantina, COVID-19 testi gibi şartların aranmamasına yönelik kolaylıkların sağlanmasında anlaşıldı.