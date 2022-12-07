Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni gelişme

Yunanistan’da muhalif siyasetçi Nikos Androulakis’in, telekulak skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu bildirildi.

Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) önemli isimlerin cep telefonlarına "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği iddiaları siyaseti karıştırdı.

Ağustos ayında skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde ise dinleme skandalındaki listeye yenileri eklendi. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri Komutanı Charalambos Lalousis dahil birçok yüksek rütbeli askeri isimlerin dinlendiği aktarıldı.

Son olarak yerel basında yer alan haberlerde, Yunanistan’da muhalefette yer alan PASOK-KINAL’in sosyalist lideri Nikos Androulakis’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinin ihlali kapsamında AİHM’ye başvurduğu belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada Androulakis’in, Yunan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekildi.

Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras ise dinleme skandalıyla ilgili iddiaları görüşmek üzere Yüksek Mahkeme (Areios Pagos) Savcısı İsidoros Doyakos'u ziyaret etti.

Nikos Androulakis’in telefonunun 2021 yılında dinlendiği ortaya çıkmıştı. Miçotakis, Androulakis'in telefonunun casus yazılımla dinlendiğinden haberdar olmadığını söylemişti.