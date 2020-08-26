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  3. 26 Ağustos 2020 09:28

Yunanistan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Atina yönetiminin ortaya attığı iddialar pes dedirtti. Yunan gazetesine konuşan üst düzey yetkililer ''Yunan pilotların gördüğü kadarıyla Türk pilotların yaşları ileri, saçları gri'' dedi.

Yunanistan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası
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Dün Almanya’nın Atina ve Ankara’ya yaptığı temaslarla birlikte Doğu Akdeniz’deki tansiyon biraz daha düşerken Yunan basınında yer alan haberlerde Yunanistan’ın akıllara durgunluk veren iddiaları gündem oldu.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden To Vima’ya konuşan üst düzey Yunan yetkililer, Türkiye’nin savaş jetleriyle ilgili iddialarda bulundu. İsmini açıklamayan yetkili, “Türk pilotlar it dalaşı sırasında kaçmak için daha önce de dikkat dağıtıcı fişekler atmıştı. Yakın zamanda yine yaptılar. Bu bir panik işareti” iddiasında bulundu.

Fakat gazeteye konuşan yetkilinin en saçma iddiası ise Türk pilotlarının saç rengiyle ilgili olanıydı… Yunan pilotların açıklamalarına dayandırılan  iddia ile ilgili konuşan yetkili, “F-16 ve Mirage 2000-5 kullanan Yunan pilotları bazı Türk pilotların saçlarının kırlaşmış olduğıunu ve Türk pilotlarının yaşının ileri olduğunu söyledi. Bu emekli pilotların tekrar göreve çağrıldığını gösteriyor. Askeri görev üstlenmeden önce THY’de çalışıyor olabilirler” iddiasını ortaya attı.

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türkiye , almanya , yunanistan , doğu akdeniz
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