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Yunanistan'dan insanlık dışı hamle! Mülteciler için ''Gölge ordu'' kurdular!

Yunanistan'dan insanlık dışı hamle! Mülteciler için ''Gölge ordu'' kurdular!
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Göçmenlere zulmeden Yunanistan'dan insanlık dışı bir hamle daha geldi. Yunanistan hükümetinin, mültecilere işkence etmek ve öldürmek için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı.

İsmi sürekli olarak Ege Denizi'ndeki göçmenlere uyguladığı işkencelerle gündeme gelen Yunanistan'dan yeni bir hamle geldi. Yunanistan'ın hamlesi insanlık suçu işlemeye devam ettiğinin de kanıtı olacak seviyede.

"GÖLGE ORDU" KURDU
Yunanistan, mültecileri öldürmek ve işkence için "Gölge Ordu" kurdu. El-Cezire'nin tanık ifadelerine ve fotoğraflara göre, farklı milletlere mensup bu maskeli çete, göçmenlerin botlarını batırıyor. Çetenin ormanda gizlenen üyeleri, göçmenlere işkencenin yanı sıra korsanlar gibi para ve pasaportlarına el koyuyor.

"İNSANLIK DIŞI"
Yunan hükümeti şu ana kadar maskeli ordunun varlığını kabul etmezken, Yunanistan'da muhalefet milletvekili ve eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Gölge Ordu'yu ortaya çıkaran El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, Avrupa kurumları, AB, Yunan hükümeti ve diğer hükümetlerin insanlık suçu işlediğini belirtti.

 YUNANİSTAN GÖÇMENLERİ GERİ İTİYOR
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Yunanistan 2020'den bu yana 14 bin 987'si kara sınırından olmak üzere 61 bin 737 göçmeni Türkiye'ye gönderdi. Geri itmeye maruz kalan 152 göçmen öldü, 200'ü ise yaralandı.

Etiketler yunanistan göçmen mülteci
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