Yunanistan'dan kızdıracak açıklama

Yunanistan-Türkiye ilişkileri yumuşarken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan tepki çekecek bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Mevlüt Çavuşoğlu ile verdiği sıcak pozlarla gündeme gelmiş, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınmasıyla ilgili karar alan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler yumuşamıştı.

Ardından NATO zirvesinde Yunan Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelmiş, ılımlı mesajlar verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Miçotakis'le görüşmemizde yeniden canlandırdığımız diyalog mekanizmasını kararlaştırdık. Pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı atılması konusunda fikir birliğine vardık. Biz görüşmelerimizi özel hattan yapmak suretiyle aramıza kimseyi sokmama kararını vardık" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak tam da bu ılımlı mesajların ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan ilişkileri gerecek bir açıklama geldi.

Dendias, Yunanistan'ın yeni dış politika hedefleri ve uluslararası ilişkilerindeki yeni konseptleri anlattığı bir panelde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalarda bir kez daha iki ülke ilişkilerini gerecek ifadeler kullandı.

Panelde kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Yunan bakan Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Balkanlar, ABD ile ilişkiler ve geri kalan uluslararası diplomaside yeni ve 'dışa dönük' bir dönemin başlangıcına imza atmayı planladıklarını açıkladı.

Uluslararası deniz yasaları, münhasır ekonomik bölge sınırlandırmaları, kıta sahanlığı, Yunanistan'ın AB kararlarındaki yeri ve katkısı gibi maddelerin gündemde olduğunu belirten Dendias, ülke politikasını genel anlamda güçlendirmenin yanı sıra daha modern ve revize edilmiş bir dışişleri bakanlığı hedefinde olduklarının altını çizdi.

"TÜRK SALDIRGANLIĞINI TÜRKİYE'NİN KENDİSİNE KARŞI 'SİLAH' OLARAK KULLANDIK"

Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusundaki soruları da cevaplayan Dendias, 'Ülkenin potansiyeli ve jeopolitik konumu göz önüne alındığında Başbakan Miçotakis'in iki yıllık görev süresinde atılan adımlardan ve alınan sonuçlardan mutluyum' dedi.

Dendias, 'İnanıyorum ki Türkiye'nin bugüne kadar çok karşılaşmadığımız saldırgan tutumu ve Neo-Osmanlıcılık politikasıyla elimizden geldiği kadarıyla mücadele ettik. Türkiye'nin bu saldırgan tutumunu kendisine karşı kullanabilirdik ve nitekim kullandık da. Vardığımız kararlar ve anlaşmalarda bize yardımcı olan Türkiye'nin kendisi oldu aslında.' ifadelerini kullanarak Türkiye ile varılan dostluk ve mutabakat çizgisini aşmış oldu.

Dendias açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Ülkemize güvenlik ve refah sağlayarak nihai hedefimize varmamızı ve ufuklarımızı genişletmemizi sağlayacak bu tutumu ve taktikleri sürdürmek konusunda iyimser ve kararlıyız."

Dendias konuşmasını "Bu yeni dış politika hamlesi ülkemizin büyüyen ekonomisiyle güçlenen açıklığı ve diplomatik hareketliliğiyle el ele bir şekilde yürüyecek ve uluslararası hukuk konusunda Yunanistan'ı diğer Avrupa Birliği'nde bir köprü haline getirip, üye ülkeler için örnek teşkil eder hale getirecektir."