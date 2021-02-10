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  3. 10 Şubat 2021 14:03

Yunanistan'dan sıkı karantina kararı

Koronavirüs salgınının yeniden patlama yaptığı ve yoğun Bakım ünitelerinde doluluk yüzde 72'nin üzerinde olduğu Yunanistan'da Atina için sıkı karantina kararı alındı.

Yunanistan'dan sıkı karantina kararı
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Korona virüs salgınının patlama yaptığı Yunanistan'da Atina için sıkı karantina kararı alındı. 18 günlük karantinada marketlerden benzin istasyonlarına her yerde sıkı tedbirler uygulanacak. Şehirde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkacağı öngörülüyor.

yunanistan , atina , koronavirüs
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