Yunanistan'dan sıkı karantina kararı

Korona virüs salgınının patlama yaptığı Yunanistan'da Atina için sıkı karantina kararı alındı. 18 günlük karantinada marketlerden benzin istasyonlarına her yerde sıkı tedbirler uygulanacak. Şehirde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkacağı öngörülüyor.