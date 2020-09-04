  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 04 Eylül 2020 12:11

Yunanistan'dan Türkiye için skandal açıklama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

Yunanistan'dan Türkiye için skandal açıklama
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten kritik Türkiye açıklaması geldi. Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

NATO'nun 'Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için teknik görüşmelere başlamayı kabul etti' açıklamasına Yunanistan tarafından resmi yanıt geldi.

Çin Komünist Partisi'nden üst düzey bir isimle bir araya gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditleri bırakması gerektiğini söyledi, "Temasların başlayabilmesi için tehditleri bir kenara bırakalım" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Türkiye , açıklama , yunanistan , nato , tehdit , Kiryakos Miçotakis , Miçotakis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM