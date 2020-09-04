Yunanistan'dan Türkiye için skandal açıklama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten kritik Türkiye açıklaması geldi. Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

NATO'nun 'Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için teknik görüşmelere başlamayı kabul etti' açıklamasına Yunanistan tarafından resmi yanıt geldi.

Çin Komünist Partisi'nden üst düzey bir isimle bir araya gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditleri bırakması gerektiğini söyledi, "Temasların başlayabilmesi için tehditleri bir kenara bırakalım" dedi.