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Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi

Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Yunanistan'dan yardım teklifi geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yardıma hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

 YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Türkiye'de Antalya, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Konya, Karaman ve Muğla'da 20'ye yakın noktada yangınlar sürerken 4 ilimizden müjdeli haber geldi. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Kütahya, Kilis ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Etiketler orman yangını türkiye yunanistan
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