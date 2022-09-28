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Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan ABD'den dikkat çeken açıklama

Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan ABD'den dikkat çeken açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilime ilişkin, ''Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloğa girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz'' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan'ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara'nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin açıklamasında Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi. Ryder, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.

TATBİKAT SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
AA muhabirinin, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayri askeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir?" sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdi.

"İKİ ÜLKE DE ÇOK ÖNEMLİ"
ABD'li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

NED PRİCE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.

EGE'DE NELER YAŞANIYOR?
Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ
Yunanistan'ın hamlesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yorum gelmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir. Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik" dedi.

MİÇOTAKİS: KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM
Erdoğan'ın "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Bunların politikaları buram buram provokasyon kokuyor" sözlerine Yunanistan'dan da yanıt gecikmedi. Bütün gözlerin yapacağı konuşmaya çevrildiği Başbakan Miçotakis, "Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" karşılığını verdi.

Etiketler yunanistan abd türkiye
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