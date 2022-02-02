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Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler donarak öldü

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler donarak öldü

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen 12 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

"AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" dedi. 

Etiketler Türkiye yunanistan sınır geri itme sığınmacı
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