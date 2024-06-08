Yürüyüşe çıkan kadın tesadüfen buldu: Gizli hazine 900 yıl sonra keşfedildi

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yürüyüşe çıkan bir kadın, tesadüfen 2 bin 150'den fazla gümüş sikkeden oluşan bir hazine buldu.

Prag'da yaşanan heyecan verici bir olayda, yürüyüşe çıkan bir kadın 900 yıllık ve muazzam bir gümüş hazine keşfetti. Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi'nden uzmanlara göre bu hazine, "büyük ikramiyeyi kazanmaya eşdeğer" olarak nitelendiriliyor ve "sıradan bir insan için hayal bile edilemeyecek" kadar büyük bir değere sahip.

Keşif, son on yılın en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor ve hazineyi bulan şanslı kişi, toplam değerin yaklaşık %10'unu ödül olarak alacak.

Peki bu hazine kime aitti ve 900 yıl boyunca nasıl saklı kalabildi?

Uzmanlar, hazinenin asker maaşları veya savaş ganimeti olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Bu teori, Premysl hanedanlığı dönemindeki taht kavgaları ile de örtüşüyor. Hazine, muhtemelen 12. yüzyılın ilk çeyreğinde iç siyasi istikrarsızlık döneminde saklanmış olabilir.

Hazinenin en önemli özelliği ise, bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke koleksiyonu olması. Uzmanlar, sikkeler üzerinde yapılacak detaylı analizlerle, kimin bastığını ve nerede basıldığını da ortaya çıkarabilecekler.

Keşif, Orta Çağ'da Avrupa'daki gümüş üretiminin önemli bir kısmını karşılayan bu bölgenin tarihi ve ekonomisi hakkında da önemli bilgiler vermesi açısından büyük önem taşıyor.