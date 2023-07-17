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Yüzlerce asker gönderildi: Wagner askerleri Orta Afrika'da

Yüzlerce asker gönderildi: Wagner askerleri Orta Afrika'da
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Rus güvenlik firması Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 30 Temmuz’da yapılacak olan anayasa referandumundan önce ülkeye yüzlerce yeni asker gönderdi.

Wagner’in Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Wagner'e bağlı yeni birliklerin OAC'deki askeri personele eğitim vermek ve güvenliği sağlamak için ülkeye ulaştığı belirtildi.

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OAC ORDUSUNUN GÜVENLİK SEVİYESİNİN ARTIRILMASINDA İLERLEME KAYDEDİLDİ

Yüzlerce askerin yer aldığı birliklerin fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, 5 yıldan bu yana Wagner tarafından eğitilen OAC ordusu, polisi ve jandarmasının ülke güvenlik seviyesinin artırılmasında ilerleme kaydettiği ifade edildi.

2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen OAC'deki Wagner birliklerinin temmuz başında ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.

OAC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurmuştu.

3. kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 30 Temmuz'da anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararı almıştı.

Etiketler asker afrika ordu
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