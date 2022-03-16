Zaman yolcusunun iddiaları sosyal medyada olay oldu: 17 Haziran'da dünyanın en büyük yaratığı

Sosyal medyada son dönemde zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi sosyal medyadan ilginç bir açıklamada bulundu.

“Realtiktoktimetravel” adıyla paylaşım yapan kullanıcı, 16 Eylül'de ölü olduğu bilinen ünlü birinin "Ben ölmedim" diyerek ortaya çıkacağını öne sürdü. 14 milyondan fazla izlenen videonun ardından sosyal medya kullanıcıları bu ismin Michael Jackson olduğunu iddia etti. Kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan kişinin video kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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“16 EYLÜL’DE GERİ DÖNECEK”

Sosyal medya kullanıcılarının kendisine inanmadığını dile getiren zaman yolcusu, son paylaşımında 2022 yılında yaşanacak önemli gelişmelere dair ipuçları verdi. Zaman yolcusu paylaşımında, “Bazı insanlar gerçek zamanlı bir gezgin olduğuma inanmıyor. Bu yüzden 2022 yılında gerçekleşecek oldukça büyük ve önemli olayları önceden size söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Zaman yolcusu, 16 Eylül'de dünyaca ünlü ölü bir ismin, yeniden dünyaya geleceğini ve "Ölümüm bir oyundan ibaretti ve şimdi ben geri döndüm" diyerek yeniden yaşamına devam edeceğini öne sürdü. Zaman yolcusunun iddiaları sadece ünlü ismin yeniden hayata dönmesiyle sınırlı kalmadı. Zaman yolcusu, 17 Haziran’da Pasifik Okyanusu’nda dünyanın en büyük yaratığının keşfedileceğini söyledi. Son olarak zaman yolcusu yıl sonuna kadar robotların insanların yerine %20’ye kadar daha fazla kullanılacağını belirtti.



SOSYAL MEDYADAN DESTEKLEYENLER OLDU

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan ve milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderi kullanıcıların tahminlerini de beraberinde getirdi. Zaman yolcusunun söz ettiği kişinin Michael Jackson olduğu konusunda kullanıcılar birleşti. Çoğu kullanıcı Jackson'un öldüğüne başından beri inanmadıklarını ve böyle bir durum olursa şaşırmayacaklarını belirtti.