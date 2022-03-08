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Zelenki, Putin'i masaya çağırdı

Zelenki, Putin'i masaya çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna lideri Zelenski'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini ifade eden Kuleba, "Zelenskiy ile Putin arasında uzun zamandır doğrudan bir görüşme istiyoruz, çünkü hepimiz nihai kararları onun verdiğini anlıyoruz, özellikle şimdi. Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle Antalya’da, 10 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan "Demokrasi Forumu’nda", Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini hatırlatan Kuleba, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Lavrov ciddi konuları konuşmaya hazırsa bende hazırım" dedi.

Etiketler rusya ukrayna vladimir putin
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