  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk''

Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk''

Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'li milyarder Elon Musk ile görüştü. Zelenski, ''Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk'' açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkan Zelenski yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

Etiketler rusya ukrayna elon musl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP ve MHP'li vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi
Türkiye, savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açtı
Tarım Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı açıklaması
Ucuz otomobil arayanların tercihi olacak: Hyundai'den 140 bin TL'ye sıfır otomobil
2. doz aşıdan sonra ateşi çıkanlara iyi haber!
Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. görüşmenin tarihi belli oldu
Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor
Zelenski'den direniş talimatı: ''Saldırıya geçin''
Marketlerde yağ izdihamı! Türkiye bu ''acı'' görüntüleri konuşuyor
ABD'nin Zelenski planı ortaya çıktı