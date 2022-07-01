Zelenski, Putin'in ''hastalığını'' açıkladı

Rusya lideri Putin'in sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.

En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Putin'in sağlık durumu.

Rus liderin kansere yakalandığı ve sağlık durumunun kötüleştiği iddiası aylardır gündemdeki yerini korurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

International Business Times'ta (IBT) yer alan habere göre, Zelenski, Putin'in sağlık durumuyla ilgili söylentilerle ilgilenmediğini, ancak Rus mevkidaşının Ukrayna için tehdit oluşturan daha kötü bir hastalıktan muzdarip olabileceğini öne sürdü.

Ukrayna lideri Putin'in 'işgal ve işkence hastalığı' olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

'Vladimir Putin'e ne olduğunu bilmiyorum. Bence ciddi hastalıkları var. Topraklarımıza işledikleri işgal ve işkence hastalığını kastediyorum.'

Zelenski ayrıca Putin'i çevreleyen insanların 'aşırı yüksek hırslardan' mustarip olduğunu öne sürdü.

KREMLİN TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMUŞU

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan geçtiğimiz günlerde hastalık iddiaları ile ilgili açıklama gelmişti.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için 'zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor' demişti.

'Aslında dün öğleden sonra hokey oynadı' diyen Peskov, Rus liderin bazı günler 3 saate yakın konuştuğunun altını çizmişti.