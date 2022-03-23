Zelenski, Rusya'ya 3 şart

NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklayan Ukrayna lideri Zelenski; barış için Rusya'ya 3 şart sundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski televizyonda yayımlanan röportajında, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma yolu olduğunu açıkladı.

Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenski, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.