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Zelenski savaşın ilk saatlerini anlattı: ''Ölüme çok yakındık''

Zelenski savaşın ilk saatlerini anlattı: ''Ölüme çok yakındık''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus güçlerinin savaşın ilk saatlerinde kendisini ve ailesini öldürmek üzere Kiev'e indiğini belirterek, ''Eşimle beraber çocuklarımı uyandırıp, evden kaçmaya hazırlanmaları konusunda uyardım. Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu'' dedi.

Rus işgaline karşı direnişiyle Batılı ülkelerde kahramana dönüşen ve son dönemde Kiev'i ziyaret eden birçok liderle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın ilk saatlerinde neredeyse ailesiyle beraber Rus güçleri tarafından öldürüleceğini söyledi.

"AİLEMLE BİRLİKTE KALDIĞIM YERİ NEREDEYSE BULACAKTILAR"
Time dergisine konuşan Zelenski, işgalin başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'e giren Rus birliklerinin neredeyse kendisinin ve ailesinin kaldığı yeri bulmak üzere olduğunu anlattı. Sözcü'de yer alan habere göre savaşın ilk saatleriyle ilgili anılarını parça parça hatırladığını kaydeden Ukrayna lideri, Rus bombardımanı başladığında eşi Olena Zelenska'yla beraber 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarına evden kaçmaya hazırlanmalarını söylediğini aktardı.

"RUS PARAŞÜTÇÜ BİRLİKLERİ BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN KİEV'E İNDİ"
"Onları uyandırdık. Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu" diyen Zelenski, Ukrayna ordusunun Rus paraşütçü birliklerinin kendisini ve ailesini öldürmek üzere Kiev'e indiğini bildirdiğini anlattı.

"TAM BİR KAOS EVİYDİ"
Konuttaki korumaların gece yarısı Zelenski ve ailesi için kurşun geçirmez yelekler getirdiği ve silahlarla korumaya geçtiği belirtildi. Time muhabirine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "O geceden önce bu tür şeyleri sadece filmlerde görmüştük" dedi. O gece konutta bulunan Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, herkesin silahlarla beklemeye başladığını anlatarak "Tam bir kaos eviydi" diye konuştu.

Etiketler ukrayna zelenski savaş rusya
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