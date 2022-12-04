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Zelenski savaşta son durumu açıkladı: ''En sıcak, en acı verici''

Zelenski savaşta son durumu açıkladı: ''En sıcak, en acı verici''
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerine karşı devam eden savaşta en şiddetli çatışmaların Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını duyurdu.

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslendi.

Son dönemde Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşanan çatışmaları "en sıcak" olarak değerlendiren Zelenski, şunları söyledi:

"Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soledar (buralardaki durum), daha önce olduğu gibi şimdi de en sıcak, en acı verici. Çocuklarımıza (Ukraynalı askerlere) bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Savunmayı orada tutan kahramanlarımız, oradaki herkes en büyük teşekkürü hak ediyor."

"RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT 30 DOLAR OLMALI"

Zelenski, Avrupa Birliği ülkelerinin 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştıklarını hatırlatarak, bu fiyatın daha da aşağı inmesi gerektiğini kaydetti.

Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenski, dün verilen karardan memnun kalmadıklarını ifade etti.

Etiketler ukrayna Volodimir Zelenski savaş rusya
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