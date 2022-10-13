Zelenski, Ukrayna'daki tahribatın mali boyutunu açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski savaşın yarattığı ekonomik ve finansal açığın kapatılması 38 milyar dolara ve altyapı için 17 milyar dolara ve kışın ısınma masrafları için de 5 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ukrayna hükümeti, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) liderliğindeki bakanlar yuvarlak masa toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna'nın gelecek yılki bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve "kritik altyapının yeniden inşası" için 17 milyar dolara daha ihtiyacı olacağını söyledi.

Ukrayna'ya Destek konulu toplantıda konuşan Zelenski, Dünya Bankası ve IMF'yi 'Rus terörüne' karşı mali yardım sağlamaya çağırdı. Zelenski, Kiev ve ülke çapındaki diğer şehirlere yönelik füze saldırılarının ardından Ukrayna’ya mali destekte bulunan ülkelerden "Rus terörü Ukrayna ekonomisinin üçte birden fazla küçülmesine neden oldu. Aynı şekilde halkımızın reel gelirleri de üçte bir oranında azaldı. Binlerce iş yeri ve altyapı tesisi yıkıldı, milyonlarca insan yerinden oldu" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’YA FİNANSAL ÜS İSTEDİ

Zelenski, “Savunma desteği için oluşturulana benzer bir Ukrayna'nın mali desteği için bir koordinasyon formatı oluşturmak faydalı olacaktır" diyerek “Finansal bir Ramstein” oluşturulması gerektiğini belirtti.

Dünya finans camiasının Ukrayna'yı desteklemek için üç acil adım atmasını öneren Zelenski, bunları şöyle sıraladı:

-Ukraynalılara ekonomik iyileşme ve yardım sağlamak

-Yatırımları desteklemek

-Ve onları askeri risklere karşı sigortalamak için bir mekanizma oluşturmak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna'ya mali destek sağlayacak uluslararası bağışçılar ve yardımda yer alan belirli ülkeler düzeyinde derhal farklı şekillerde çalışacak kalıcı bir çalışma grubu oluşturmak iyi olur.

Ülkenin iki temel finansal ihtiyacı var: yani, gelecek yıl için bütçemizin açığını kapatmak için 38 milyar dolar. Buna doktor ve öğretmen maaşları, sosyal ödemeler ve emekli maaşları dahildir. Bu, Ukrayna halkının hayatta kalmasının garantisidir.

Ve kritik altyapıyı yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara daha ihtiyaç var. Bunlar okullar, hastaneler, kritik ulaşım ve enerji altyapısı, ayrıca hasarlı konutlar. Aslında, tüm bunlar Rusya'nın öncelikli hedefleri haline geldi" dedi. Ayrıca yıkım sonrası elektrik enerjisi altyapısını yeniden inşa etmek ve Avrupa'ya elektrik ihracatımızı genişletmek için 2 milyar dolarlık hedefli kredilere ihtiyacımız var.”

ISINMAK İÇİN 5 MİLYAR DOLAR

Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının gerektiğini vurgulayan Zelenski, “Rus saldırılarının yoğunlaşacağını görebiliyoruz, bu nedenle simetrik bir şekilde yardım için iş birliğimizi yoğunlaştırmamız, yıkılanları yeniden inşa etmemiz ve mali durumu güvence altına almamız gerekiyor." dedi.

Zelenski ayrıca, gaz ve kömür için “5 milyar dolardan az olmayan bir krediye” ihtiyaçları olduğunu söyledi.