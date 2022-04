Zelenski'den flaş açıklama: Rus birlikleri Kiev'den püskürtüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de Habertürk ekibine özel açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı devam ederken; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de Habertürk ekibine özel açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna savaşı kazandı mı?, hâlâ kendisine ve ailesine yönelik suikast riski var mı?, Putin'i neden savaş suçlusu olarak görüyor?" sorularına yanıt veren Zelensky, ''Kiev topraklarının çoğu artık Rus güçlerinden arındırılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Zelensky, ''Bizim ordumuz son derece güçlü ve yetkindi. Onların geri çekilmesine ve yeniden konuşlanmasına etkimiz oldu. Donbass bölgesi için mücadele etmeyi sürdürecek Ruslar'' diye konuştu.

''PEK ÇOK KATLİAM YAŞANDI''

Zelensky, Buça'daki Rusya katliamı iddialarına ilişkin kendisine sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

''Ne yazık ki durum şu; biz giderek daha fazla benzer katliamlar görüyoruz. Aynı zamanda Ukrayna halkını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Gelen bilgilerin itibarını düşürmeye çalışıyorlar. Pek çok katliam yaşandı ve bu katliamlar haberlere yansımadı. Buça'da toplu mezar ortaya çıktı. Pek çok sivil katledildi. Yetişkin, çocuklar katledildi. Çocukların askeri hedef olarak herhangi nedenle görülmesi söz konusu olmamalı.

"RUSÇA KONUŞAN NÜFUS RUSYA İLE İLGİLİ HER ŞEYDEN NEFRET EDİYOR"

Biz pek çok ceset gördük, elleri bağlı, organları eksik, gözleri bağlanmış cesetler vardı. Pek çok kurban söz konusu. Bu saklayamayacağınız bir şey. Bilgileri saklayamazsınız. Bir fikirle ortaya çıktılar; "Neonaziler yaptı" dediler. Ne derlerse desinler hiçbir şekilde yaptıklarını haklı ve mantıklı gösteremezler. Yaptıklarını haklı çıkartamazlar. Böyle bir söylemle ortaya çıktılar, "Neonaziler var" dediler. "Burada Ruslarla ilgili sorunlar da var" dediler."

Gerçeklere bakalım, Ukrayna topraklarında savaş devam ediyor, toplu mezarlar ortaya çıkıyor. İkinci söylemleri "Rusça konuşan halkı savunuyoruz" diyorlar. Peki ne oluyor bu bölgede? Lütfen bunlara bakın. Burada mevcut duruma bakın lütfen. Burada çok fazla Rusça konuşan halk var. Sivil ölümleri söz konusu. "Biz sizi korumak için Ukrayna'ya giriyoruz" dedikleri kişileri öldürdüler. Şimdi Rusça konuşan nüfus Rusya ile ilgili her şeyden nefret ediyor.''

"UKRAYNA'NIN İŞGAL PLANI İÇİNDE OLAN HERKES SAVAŞ SUÇLUSU"

Zelensky ayrıca şunları söyledi: ''Bizim ordumuz ne yaptı? Bu kişileri hastanelere taşıdık, tıbbi yardım temin ettik. Acilde üç savaş kahramanı vardı. Bir Rus vardı. Ordu mensubu. Ona da tıbbi yardım temin edildi. İnsanlara bu şekilde davranıldı. Aynı zamanda kendi yoldaşlarını arkada, sokaklarda bırakarak geri çekildiler.

Bence Rus ordusu siyasi liderliği ve bu savaşı planlamaya katılan herkes bu emri veren herkes savaş suçu işledi bana göre. Yalnızca tek kişinin suçlu gösterileceği yargılanabileceği durumda karşı karşıya değiliz. Bu işin içinde yer alan herkesin şunu anlaması gerekiyor. Onların kararı, emri pek çok yapının, kuruluşun emriydi. Tek kişinin değil. Şimdi Buça'da vahşet resimlerini gördük.

Bence bizim başarılı biçimde insani yardımı Mariupol'e göndermemizden, tüm dünyanın burada yaşananı görmesinden korkuyor Rusya. Her şeyi temizleyene kadar kentte kontrolü ele geçirene kadar hiçbir şeyin görülmesini istemiyor. Mariupol şu anda cehennem gibi. Binlerce kişi ya öldürüldü ya da yaralandı. Ne yazık ki bu ölen ve yaralananların sayısı her gün artıyor. Bizim elimizde askeri personelimize ilişkin bilgiler var, muharebede öldürülen kişilere ilişkin. Sivillere ilişkin bilgiler yok elimizde ne yazık ki. Hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin net bilgimiz yok ne yazık ki. Durumu örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu durumda insani tedariğini engellemeye çalışıyorlar. Her şeyi örtbas edemeyecekler. Binlerce kişiyi gömemeyecekler, saklayamayacaklar. Dünya gerçek durumu gördü. Bir Ukrayna kentine neler yapıldığını gördü."

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU

"Bizim tüm fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Amacımız diyalog oluşturabilmek. Diyalog olmadan durum zor. Savaşı durdurmak mümkün olmayacak diyalog olmadan. Yine de pekçok lider var dünyada aracılık yapmaya çalışan. Arabuluculuk yapmaya çalışan. Türkiye ve Türkiye'nin lideri de bu kişilerden biri. Bu aracılık rolünü pekçok açıdan üstleniyor. Türkiye'nin bize yardım ettiğini görüyoruz. Şu an yaralıların Marupol kentindeki yaralıların tahliye için çalışıyoruz. Türkiye önemli rol üstleniyor. Türk gemileri tahliye için kullanılıyor. Şu an canlı operasyonlar devam ettiği için daha fazla d etay veremeyeceğim. Bizim müzakereleri sürdürmemiz gerekli. Amacımızın vatandaşlarımızın hayatlarını korumak olması lazım.

Bu toplantıdan bahsetmişken, Ukrayna ile bu ülkeler arasındaki görüşmelerden bahsederken güvenlik garantörü olarak yer almak istedi. Ortak toplantılar henüz gerçekleşmedi.Biz bazı devletlerin temsilcilerinden garantiler aldık. Biz bu toplantılara ev sahipliği yapmaya hazırız dediler. Bazı ülkeler garantör olmak için gönüllü olduklarını söyledi. ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa, İsrail bu ülkelerden bazıları. Bunun için hazır olduklarını söylediler. Toplantılar sırasında güvenlik garantilerinin neler olduğunu konuşacağız. Garantiler netleşecek. Ardından Rusya ile görüşmeler gelecek. Biz Türkiye'nin tam desteğine güveniyoruz. Türk liderliğine güveniyoruz.

TÜRKİYE'YE İHA TEŞEKKÜRÜ

Bu dronlar için öncelikle teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye. SİHA'lar önemli rol üstlendi. Tam kapsamlı işgalin, saldırının başlangıcında. Şu anda bence istatistiklerden bahsetmenin zamanı değil, taktiklerden bahsetmenin doğru zamanı değil bence.''