Zelenskiy, Putin'e seslendi; Putin'den yanıt geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya lideri Putin’e “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” diyerek seslendi. Putin de Zelenskiy'e "Rusya üst düzey müzakereye hazır" yanıtını verdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, dün sabah ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için Putin'e müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." dedi.

Zelenskiy'nin bu açıklamasının ardından bir açıklama da Rusya lideri Putin'den geldi ve Putin müzakere için yapmış olduğu açıklamada "Rusya üst düzey müzakereye hazır" dedi.

Çin devlet televizyonu CCTV, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya istekli olduğunu söylediğini bildirdi. CCTV'ye göre Putin, "ABD ve NATO uzun süredir Rusya'nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldi, defalarca taahhütlerinden caydı ve Rusya'nın stratejik alt çizgisine meydan okuyarak doğuya doğru askeri konuşlandırmayı ilerletmeye devam etti. Rusya, Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye istekli" dedi.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, ülkesinin tarafsız ilan edilmesi olasılığını görüşmek istemesini olumlu değerlendirmiş, ancak Rusya lideri Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimali konusunda yorum yapmamıştı.