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Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti

Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesin Rus ordusu tarafından ihlal edildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den 19 Nisan saat 18.00'den 20 Nisan saat 00.00'a kadar cephedeki gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirterek, Rus saldırılarının sürdüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını vurgulayarak, “Rusya'nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor” ifadesini kullandı.

DHA

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Etiketler ukrayna volodimir zelenskiy Rusya
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