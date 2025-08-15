Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ''Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya’nın gerekli adımları atması gerekiyor'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıda, cephedeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Rus saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini ifade etti. Donetsk bölgesindeki Dobropliya kenti civarında yaşanan yoğun çatışmalara dikkat çeken Zelenskiy, “Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer alanların daha fazla güçlendirilmesine karar verdik” dedi.

Rusların, Trump ile Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde sahada avantaj sağlamaya çalıştığını öne süren Zelenskiy, “Rus ordusu, Alaska’daki toplantıda Rus liderliğine daha güçlü siyasi pozisyonlar kazandırmaya çalışırken ciddi kayıplar vermeyi sürdürüyor. Bu niyetlerini fark ediyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump ve Putin’in gerçekleştireceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini kaydederek, “Önemli olan, bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve yapıcı bir diyaloğa yol açmasıdır. Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya’nın gerekli adımları atması gerekiyor” dedi.

Zelenskiy, ABD’ye güvendiklerini de söyledi.

DHA