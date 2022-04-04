Zelenskiy'den, Grammy Müzik Ödülleri'ne damga vuran sözler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenskiy, Grammy Müzik Ödülleri'nde dünyaya seslendi.

ABD'de gerçekleşen 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir video kaydı yayımlandı.

Vlodomir Zelenskiy, ödül töreninde dünyaya çağrıda bundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenskiy ödül töreninden dünyaya şöyle seslendi:

"Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine kurşun geçirmez yelek giyiyor. Hastanelerde yaralılara şarkı söylüyorlar. Onları duyamayanlara bile söylüyorlar. Ama müzik tüm engelleri aşacaktır"

Rus güçlerinin ülkesinin sokaklarındaki müziği susturduğunun altını çizen Vlodomir Zelenskiy, "Bizi elinizden geldiğince destekleyin, ama sessiz kalmayın. Sessizliği müzikle doldurun" diye devam etti.