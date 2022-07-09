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Zelenskiy’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı

Zelenskiy’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, “Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna'daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım'da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Etiketler zelensky ukrayna Türkiye Türkçe kurban bayramı mesajı kurban bayramı bayram tebriği
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