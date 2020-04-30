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  3. 30 Nisan 2020 11:42

1 Milyon Yazılımcı projesine yoğun talep

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 1 Milyon Yazılımcı projesinde başvuru sayısının 451 bine ulaştığını belirtti.

1 Milyon Yazılımcı projesine yoğun talep
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.

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berat albayrak , 1 milyon yazılımcı
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