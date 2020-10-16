10 ay içinde asgari ücretlinin cebinden her ay 800 lira daha azaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açılamada, AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye’de nüfusun yüzde 1’ini kapsayan zengin kesimin daha da zenginleşirken, yoksul kesimin her geçen yıl biraz daha yoksullaştığını söyledi.

Yoksulluk sınırının 7 bin 923 lira olduğu ülkemizde, nüfusun yüzde 43’ünün asgari ücretle geçindiğini ve 10 milyona yakın kişinin sosyal yardımlardan faydalandığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizlerle boğuşan yurttaşların büyük çoğunluğu geçimini sağlayamazken, devletin tüm olanakları iktidar desteği ile ayaklarının altına serilen yandaş kesim, refah içinde yaşam sürüyor” dedi.

Gürer, yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlerin (BM), küresel yoksulluğun azaltılması amacıyla farkındalık oluşturmak için 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan ettiğini anımsatarak, 1993 yılından bu yana her 17 Ekim’de küresel yoksullukla mücadele konusunda etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

Salgın kadınlara daha fazla yoksulluk ve şiddet getirdi

Türkiye’de ise AK Parti iktidarları döneminde önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine art arda gelen zamlar ve gelir adaletsizliği nedeniyle yoksul sayısının katlanarak arttığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu ekonomik kriz koşullarında yurttaşların geçimlerini sağlayamaz duruma geldiğini vurguladı.

‘ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA’

Türk-İş’in 2020 yılı Eylül ayı raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 447 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 983 lira olarak belirlendiğine işaret eden Gürer, “Ülkemizde 10 milyona yakın yurttaşımız, açlık sınırının bile altında olan asgari ücret düzeyindeki maaşla geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk sınırının üzerinde maaş alan yurttaşların sayısı her geçen yıl azalıyor” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon haneye sosyal yardım yapıldığının ifade edildiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, bu verilere göre de yaklaşık 10 milyon kişinin sosyal yardımlarla geçimlerini sağlamak zorunda kaldığının belirlendiğini ifade etti.

‘10 MİLYON KİŞİ İŞSİZ’

Türkiye’deki geniş tanımlı işsiz sayısının da 10 milyonu geçtiğinin bilindiğine dikkat çeken Gürer, çoğunluğu emeklilerin oluşturduğu geçimini asgari ücretin bile altında sağlamak zorunda kalanların sayısının ise 5 milyondan fazla olduğunun ifade edildiğini kaydetti.

Gürer, işsizler, asgari ücret düzeyinin altında geliri olanlar, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışanlar ve sosyal yardım alanların sayıları üst üste konulduğunda kaba bir hesapla 40 milyon kişinin Türk-İş’in belirlediği açlık sınırının altında gelir elde ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

Bu yılın başında maaşıyla 4 çeyrek altın alabilen asgari ücretlerinin bugün ancak 3 çeyrek altın alabildiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 ay içinde asgari ücretli yurttaşların cebinden her ay 800 lira daha azaldı. Asgari ücretlinin 10 ay içinde maaşının 800 lira eridiği bir sistemde, yoksul sayısının kartopu gibi çoğalmasının önüne geçilmesi de mümkün görünmüyor” diye konuştu.

‘AK PARTİ HALEN YANDAŞININ ZENGİN ETMENİN PEŞİNDE’

Yoksulun daha da yoksullaştığı, zenginin ise daha da zenginleştiği ekonomik sistemin yarattığı olumsuz tablo karşısında AK Parti iktidarının halen, devletin tüm imkanlarını kullanarak yandaşlarını zengin etmenin peşinde olduğunu da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gelir adaletsizliği AK Parti iktidarlarında tavan yaptı. Zenginle fakir arasındaki uçurum giderek büyüyor. Zengin daha zengin olurken, fakir daha fakirleşiyor” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Eğitim, sağlık ve sosyal yaşama katılım gibi göstergeler de ülkemizde artış gösteren yoksulluğun boyutlarını gözler gönüne seriyor. Artan enflasyon, ekonomik krizler ve zamlar karşısında, işçi, memur, esnaf, emekli ve çiftçi geçimini sağlayamaz duruma geldi” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının yoksullukla mücadele etmek yerine, yoksullukla mücadeleye karşı bir tavır sergilediğine de dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AK Parti, 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Gününde olsun, şapkasını önüne koyarak, ‘nerede yanlış yapıyoruz’ diye düşünmeli, ekonomik krizin olumsuz etkilerinden, yurttaşlarımızın bir nebze de olsun kurtarılması için, çiftçiler, esnaf, işçi, memur, işsiz, emekli ve toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne yönelik bir takım düzelmeme ve çalışmanın içine girmelidir” diye konuştu.