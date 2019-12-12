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  3. 12 Aralık 2019 15:10

100 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı 100 bin sosyal konut projesine başvuru tarihi belli oldu. Bakan Albayrak, başvuruların 15 Aralık - 15 Ocak arasında alınacağını söyledi.

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100 bin sosyal konut projesinde başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 arasında alınacak.

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

"Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. 

Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız."

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