Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar artarak 67 milyar 718 milyon dolardan 69 milyar 37 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Nisan haftasında 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.