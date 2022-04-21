  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

112 milyar 297 milyon dolar oldu.

112 milyar 297 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar artarak 67 milyar 718 milyon dolardan 69 milyar 37 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Nisan haftasında 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.

Etiketler merkez bankası rezervleri tcmb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi
''6'lı muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi'' anketinden dikkat çeken sonuç
Canlı yayında sığınmacı kavgası! Ortalık bir anda karıştı
Afrika'nın Venedik'i: Su üzerine kurulan köy görenleri şaşırtıyor
ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark!
Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın, yutun''
İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!''
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye ''çok ateşliyim'' dedi aldığı yanıt olay oldu
Bakan Özer müjdeyi verdi, geri sayım başladı
AK Partili eski kadın milletvekilinden ''parti içi mobbing'' iddiası