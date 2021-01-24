12 yıldır bitmeyen YHT projesine 2 milyar lira daha!

2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, demir yolu ulaşımına bu yıl toplam 17,8 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, 12 yıldır yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce 2 milyar 50 milyon lira daha harcama yapılması planlanıyor.

2008 yılında temeli atılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir açılış tarihi vermiş ve 31 Mart Yerel seçimlerinden önce geldiği hattın 2019 Ramazan Bayramı’nda açılacağını ifade etmişti.

Açılışı sürekli ertelenen Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. Hatla iki il arasındaki seyahat süresi 12'den 2 saate düşecek.

TOPLAM MALİYETİ BELİRSİZ

Hattın inşaatına harcanacak 2 milyar 50 milyon lira ek maliyetle birlikte projenin toplamda ne kadara mal olacağı konusu da yeniden gündeme geldi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, geçtiğimiz yıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hattın maliyetinin belirsizliğini koruduğunu belirtmiş ve proje için 3 farklı maliyet konuşulduğunu fakat hangisinin gerçek olduğunu bilmediklerini dile getirmişti. Karasu, "Bu hattın ne kadara mal olduğu konusunda bakanlığın bütçe programınıza baktım, orada fiyatlandırma yok. Devlet Demiryollarının yayınladığı sosyal medya tanıtım videosunda projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğunu ifade etmiştiniz. AKP milletvekillerinden bu konuda farklı açıklamalar geliyor. Bir milletvekili şubat ayında 13 milyar TL’ye mal olacağını ifade etmişti, Ağustos ayında bu rakam 16 milyara çıkmış durumda. Bu projenin gerçek maliyeti nedir, bunu merak ediyoruz’’ demişti.