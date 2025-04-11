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132 yıllık elektronik devi Türkiye pazarına girdi

132 yıllık elektronik devi Türkiye pazarına girdi
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Dünyanın en eski elektronik markalarından biri olan Thomson, Türkiye'de satışa başladı.

Thomson, OLED TV'ler, 144Hz ekran yenilemesine sahip QLED Pro, dahili ön hoparlörlü QLED Plus, QLED, UHD, HD ve medya oynatıcılarını Türkiye'de satışa sundu.

'İnsanları bir araya getiren teknoloji' mottosuyla yola çıkan marka, ürünlerinin çoğunda 1 yıl ek garanti ile güvenle desteklenen üstün kaliteyi garanti ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Thomson Türkiye Pazarlama Grup Yöneticisi Belemir Özkırım, "Thomson'u aralık ayında Türkiye pazarına heyecanla getirdik. Şimdi de yerel tüketicilere beklentilerini karşılayan, yenilikçi ve kullanıcı dostu ürünlerle en iyi izleme deneyimini yaşatmayı amaçlıyoruz. Zengin renkler ve çarpıcı kontrastların yanısıra odanın herhangi bir yerinden TV'de kumandasız komut sağlayan bir Uzak Mesafe Sesli Asistanı bulunan OLED, 144 Hz yenileme hızıyla 100 inç'e kadar yeni boyutlarda sunulan bu TV'ler, özellikle yüksek performanslı oyunlar için ideal QLED Pro, Aksiyon dolu filmler, spor ve oyunlar için mükemmel olan 144 Hz yenileme hızıyla akıcı görseller ve hızlı tepki süreleri sunan ve gelişmiş bir ses deneyimi için 55 inç ve üzeri modeller, daha derin bas için entegre bir subwoofer'a sahip olan Mini LED ürünlerimizi satışa sunduk. Yeni Streaming Box Plus 270 özelliği, yüksek performanslı medya oynatıcıları serisini genişleten THOMSON, Plus modelinde yerleşik bir hoparlör bulunur ve ayrıca kullanışlı Uzaktan Kumandamı Bul özelliği ve Uzak Mesafe Sesli Asistanı ile birlikte geliyor. Google TV, Döner Stand, Arkadan Aydınlatmalı Uzaktan Kumanda, Çerçevesiz tasarımı, ayarlanabilir ve yalın modeliyle dikkat çeken Beyaz TV'ler de ilgi görüyor" dedi.

Ürünlerin Avrupa kalite standartlarına göre geliştirildiğini belirten Özkırım, “Thomson TV'ler, yerel pazarlar için optimize edilmiştir. OLED VE QLED ürünlerde, markamızın dayanıklılık ve güvenilirliğine olan bağlılığının altını çizmek için bir yıllık ek garanti de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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Etiketler Thomson televizyon türkiye Avrupa Thomson TV
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