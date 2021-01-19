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  3. 19 Ocak 2021 13:02

18 Ocak'ta doğal gaz tüketimi rekor kırdı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 18 Ocak Pazartesi günü 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini belirterek rekor kırıldığını duyurdu.

18 Ocak'ta doğal gaz tüketimi rekor kırdı
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu." açıklamasını yaptı.

DHA

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