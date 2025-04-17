19 Mart'ın faturası kabarıyor: Merkez Bankası rezervlerinde tarihi düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan ile biten haftada 6 milyar 773 milyon dolar azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından piyasalar yangın yerine dönmüştü. Kuru dizginlemek için müdahalede bulunan Merkez Bankası'nın rezervleri erimişti.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan ile biten haftada 6 milyar 773 milyon dolar azalarak, 147 milyar 488 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 9 milyar 831 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 7 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 11 Nisan haftasında 3 milyar 60 milyon dolar artarak 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 482 milyon dolara yükseldi.

TCMB FAİZ ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayı politika faizi kararını açıkladı. Kurul, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 46'ya yükseltti. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

"19 MART'IN FATURASI 45 MİLYAR DOLAR"

Ekonomist Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın faizi 350 baz puan artırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı. 19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu.'' dedi.