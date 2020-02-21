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  3. 21 Şubat 2020 12:20

2 milyon 674 milyon liralık destek ödemesi başlıyor

Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. Toplam 1 milyon 401 bin 138 kişiye 2 milyar 674 milyon liralık ödeme yapılacak.

2 milyon 674 milyon liralık destek ödemesi başlıyor
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Çiftçilere 2 milyar 674 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün başlıyor. 

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. 

Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. 

1.4 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

0 ve 2 olanlar (21 Şubat), 4, 6 olanlar (28 Şubat), 8 olanlar (6 Mart)

18.00’den sonra

Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00’dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL."

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